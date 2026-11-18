Baumer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 BRL je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Baumer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,2 Millionen BRL im Vergleich zu 55,0 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at