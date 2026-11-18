Baumer gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,00 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 62,2 Millionen BRL gegenüber 55,0 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at