Baumer präsentierte Quartalsergebnisse

Baumer hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,53 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Baumer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 BRL in den Büchern gestanden.

Baumer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,9 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,3 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at