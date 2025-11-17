Baumer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Baumer hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 55,0 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 54,2 Millionen BRL umgesetzt.

