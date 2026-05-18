Baumer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Baumer gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,490 BRL je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 49,3 Millionen BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,9 Millionen BRL.

Redaktion finanzen.at