Baumer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Baumer ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Baumer die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,14 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Baumer 0,640 BRL je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54,2 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55,0 Millionen BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at