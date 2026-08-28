Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|
28.08.2026 06:27:38
Bauministerin Hubertz: Mietendeckel der Linken 'keine Option'
BERLIN (dpa-AFX) - Bauministerin Verena Hubertz hält den von der Linken vorgeschlagenen Mietendeckel für unrealistisch. "Dinge müssen auch umgesetzt werden können, brauchen Mehrheiten, und deswegen ist das keine Option", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.
Die Linke hatte ihr Modell für eine Regulierung der Mieten am Donnerstag vorgestellt. Erster Schritt wäre demnach ein "Mietenstopp", sowohl im Bestand als auch bei neuen Verträgen. Schritt zwei wäre ein "bundesweiter Mietendeckel", allerdings mit lokal unterschiedlichen Obergrenzen. "Überhöhte Mieten" sollen in angespannten Märkten abgesenkt werden können.
"Mieten, die drastisch sinken, sind natürlich schöne Wunschvorstellungen", sagte Hubertz der dpa. "Es muss aber auch in der Realität praktikabel sein, das muss man auch mitbedenken, und das vermisse ich bei der Linken."
Sie fügte hinzu: "Wir brauchen faire Spielregeln am Markt, und wir brauchen auch Verlässlichkeit. Und es muss ja auch mit der Miete möglich sein, Projekte umzusetzen. Und wenn wir Dinge deckeln, dann ist das schwierig, weil ja auch jedes Projekt eine andere Refinanzierung hat." Da bezahlbarer Wohnraum fehle, solle man überlegen, wie man mehr Angebot schaffe, sagte Hubertz. Am Ende des Tages müssten Maßnahmen am Markt funktionieren./vsr/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Aroundtown-Aktie stabil: Konzern bestätigt Ausblick nach stabilem Quartal (Dow Jones)
|
25.08.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
25.08.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.08.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,98
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX im Plus -- US-Börsen stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.