Bauministerin kündigt Maßnahmenpaket für Belebung des Baus an

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbauministerin Klara Geywitz hat ein Maßnahmenpaket angekündigt, um den kriselnden Wohnungsbau anzukurbeln. Die SPD-Politikerin sagte am Mittwoch in Berlin nach der Kabinettssitzung: "Wir haben uns mit dem Finanzministerium darauf verständigt, dass wir an einem Maßnahmenpaket arbeiten, zu dem steuerliche Anreize gehören werden." Dies werde nun entsprechend ausgearbeitet.

Im Kabinett wurde ein von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geplantes Wachstumschancengesetz zur Entlastung der Wirtschaft doch nicht auf den Weg gebracht. Dazu sagte die Bauministerin, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe gesagt, dass sich die Bundesregierung bei der Kabinettsklausur Ende August in Meseberg mit dem Wirtschaftswachstum beschäftigen werde. "Das ist eine sehr gute Nachricht, weil wir natürlich auch im Bauministerium auch den Bedarf sehen, dass wir zusätzliche steuerliche Impulse auch für die Belebung der Bauwirtschaft setzen."

In Deutschland herrscht Konjunkturflaute. Der jahrelang boomende Wohnungsbau ist wegen des starken Zinsanstiegs bei Krediten und teureren Materialien ins Stocken geraten. Das belastet die Baubranche, die im Immobilienboom eine Stütze der Konjunktur war. Geywitz hatte erst kürzlich angekündigt, sie wolle steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten deutlich erweitern./hoe/DP/mis