|
02.12.2025 15:21:38
Bauministerin will trotz Mutterschutzes über Rente abstimmen
BERLIN (dpa-AFX) - Die schwangere Bauministerin Verena Hubertz will trotz ihres Mutterschutzes an einer Abstimmung über das Rentenpaket im Bundestag teilnehmen. Bei wichtigen Entscheidungen werde sie nach Möglichkeit dabei sein, "das ist für die Rentenabstimmung der Fall", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der "Focus" berichtet.
Die SPD-Politikerin ist seit Monatsbeginn im Mutterschutz. An anderen Abstimmungen plane sie nach jetzigem Stand während dieser Zeit aber nicht teilzunehmen, sagte ihr Sprecher. Bei der für Freitag geplanten Abstimmung über das Rentenpaket braucht die schwarz-rote Koalition womöglich jede Stimme - denn Politiker aus der Jungen Gruppe der Union erwägen es abzulehnen. Damit wackelt die Zwölf-Stimmen-Mehrheit der Koalition./tam/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen in Grün -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Die US-Börsen zeigen sich freundlich. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.