02.12.2025 15:21:38

Bauministerin will trotz Mutterschutzes über Rente abstimmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwangere Bauministerin Verena Hubertz will trotz ihres Mutterschutzes an einer Abstimmung über das Rentenpaket im Bundestag teilnehmen. Bei wichtigen Entscheidungen werde sie nach Möglichkeit dabei sein, "das ist für die Rentenabstimmung der Fall", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der "Focus" berichtet.

Die SPD-Politikerin ist seit Monatsbeginn im Mutterschutz. An anderen Abstimmungen plane sie nach jetzigem Stand während dieser Zeit aber nicht teilzunehmen, sagte ihr Sprecher. Bei der für Freitag geplanten Abstimmung über das Rentenpaket braucht die schwarz-rote Koalition womöglich jede Stimme - denn Politiker aus der Jungen Gruppe der Union erwägen es abzulehnen. Damit wackelt die Zwölf-Stimmen-Mehrheit der Koalition./tam/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:52 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX legt zu -- US-Börsen in Grün -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Die US-Börsen zeigen sich freundlich. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen