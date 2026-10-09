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09.10.2026 08:47:39
Baupreise für Wohngebäude in Deutschland im August 5,5% über Vj
DOW JONES--Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland haben im August inklusive Mehrwertsteuer um 5,5 Prozent über dem Niveau von August 2025 gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, hatte der Preisanstieg im Mai, dem vorherigen Berichtsmonat, 5,0 Prozent betragen. Gegenüber Mai erhöhten sich die Baupreise im August um 1,0 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)
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