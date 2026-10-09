Baupreise für Wohngebäude in Deutschland im August 5,5% über Vj

DOW JONES--Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland haben im August inklusive Mehrwertsteuer um 5,5 Prozent über dem Niveau von August 2025 gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, hatte der Preisanstieg im Mai, dem vorherigen Berichtsmonat, 5,0 Prozent betragen. Gegenüber Mai erhöhten sich die Baupreise im August um 1,0 Prozent.

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October 09, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)