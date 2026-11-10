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10.11.2026 09:47:00
Baupreise im dritten Quartal weiter gestiegen
Die Baupreise sind im dritten Quartal 2026 weiter gestiegen. Der Baupreisindex für den Hoch- und Tiefbau erhöhte sich von Juli bis September im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,8 Prozent, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Gegenüber dem Vorquartal gab es einen Anstieg um 1,0 Prozent.
Der Baupreisindex für den gesamten Hochbau stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,6 Prozent, gegenüber dem Vorquartal um 1,0 Prozent. Im Tiefbau erhöhte sich der Index um 7,8 Prozent bzw. 1,0 Prozent. Die Baupreise stellen laut Statistik Austria die tatsächlichen Preise dar, die von den Bauherren für die jeweiligen Bauleistungen an die Bauunternehmen zu bezahlen sind.
rst/cgh
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