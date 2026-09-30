AU Aktie
WKN DE: A0JC07 / ISIN: SE0001293721
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30.09.2026 09:21:19
Baur au Lac Vins: Familie Kracht auf Expansionskurs
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Die Weinhandlung der Baur-au-Lac-Besitzerfamilie kauft weiter zu: Nach einem Getränkehändler im Glarnerland übernimmt sie nun eine Vinothek in Bülach. Die Expansion trägt die Handschrift von Sommelier-Weltmeister Marc Almert.
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