Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S Aktie

Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLMS / ISIN: CA0717051076

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11.09.2026 12:24:59

Bausch + Lomb Announces European CE Mark Approval Of SeeLyra; To Seek Approvals Around The World

(RTTNews) - Bausch + Lomb (BLCO) announced European CE Mark approval of SeeLyra, the company's next generation femtosecond laser. SeeLyra will be available in Europe on a limited basis in the coming months, with increasing availability expected in 2027. Bausch + Lomb is also in the process of seeking regulatory approvals for SeeLyra in markets around the world, including the United States.

SeeLyra provides surgeons precision and control when performing laser preparation for premium cataract, LASIK flap and corneal therapeutic surgeries while simultaneously supporting the fast, efficient workflows needed in modern operating rooms.

At last close on NYSE, Bausch + Lomb shares were trading at $17.55.

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Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S 14,70 -2,65% Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S

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