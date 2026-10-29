Bausch + Lomb gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bausch + Lomb lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bausch + Lomb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,38 Milliarden USD im Vergleich zu 1,28 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at