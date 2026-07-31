Bausch + Lomb hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bausch + Lomb hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bausch + Lomb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at