Bausch + Lomb legte Quartalsergebnis vor

Bausch + Lomb hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Bausch + Lomb vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,28 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,41 Milliarden USD ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,363 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,38 Milliarden USD geschätzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,020 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bausch + Lomb ein EPS von -0,900 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bausch + Lomb im vergangenen Geschäftsjahr 5,10 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bausch + Lomb 4,79 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,542 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 5,08 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at