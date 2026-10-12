Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S Aktie

Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DLMS / ISIN: CA0717051076

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12.10.2026 19:30:36

Bausch + Lomb Stock Rises 9% As Interim CEO Takes Over And 2026 Guidance Is Raised

(RTTNews) - Bausch + Lomb Corporation (BLCO) is down 9.13 percent, losing $1.58 to $15.72 on Monday. The decline follows the announcement that Thomas J. Appio, CEO of parent company Bausch Health, has been appointed interim CEO of Bausch + Lomb, effective immediately. Brent Saunders, who had led the eye health company since 2023, will depart following a mutual agreement with the board. Bausch + Lomb is currently trading at $15.72, down from the previous close of $17.30 after opening at $16.83 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $15.48 and $16.83 during the session, with trading volume at 1.02 million shares versus average volume of 393,079. Appio joined Bausch + Lomb in 2010 and previously served as managing director for China and president of Bausch + Lomb International before becoming CEO of Bausch Health in 2022. Separately, the companies expect to raise their full-year 2026 adjusted EBITDA guidance, excluding acquired in-process research and development costs, following strong third-quarter performance. Further details are expected when the companies report earnings on October 28, 2026. Shares have traded between $14.39 and $18.92 over the past 52 weeks.

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Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S 14,00 -11,95% Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S

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