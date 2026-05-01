Bausch + Lomb vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bausch + Lomb hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,14 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,24 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at