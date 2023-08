Bausch + Lomb: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bausch + Lomb hat am 02.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,180 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bausch + Lomb 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,04 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 941,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at