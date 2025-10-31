Bausch + Lomb: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bausch + Lomb hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,28 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bausch + Lomb 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at