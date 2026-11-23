Bausch Health Aktie
WKN DE: A2JQ1X / ISIN: CA0717341071
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23.11.2026 21:00:02
Bausch Health: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Bausch Health (NYSE:BHC) raised its full-year 2026 guidance for revenue, adjusted EBITDA, which measures core operating profit before non-cash charges, and operating cash flow. Steady cash generation gives the business the balance sheet flexibility to pay down debt and invest in new drug candidates.
Three things management said stand out.
Bausch Health reduced its net debt, or total debt minus cash, by more than $500 million during the quarter. That cash creation lets management pay down obligations while repurchasing outstanding public debt.
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13.10.26
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