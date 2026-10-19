Bausch Health Broadens Access To Long-Acting Schizophrenia Treatment In Canada

(RTTNews) - Bausch Health Canada Inc., a subsidiary of Bausch Health Companies Inc. (BHC), announced expanded public reimbursement for PrOKEDI (risperidone extended-release injectable suspension) 75 mg and 100 mg for the treatment of schizophrenia in adults.

PrOKEDI is now covered for eligible patients under public drug plans in seven Canadian provinces: Ontario, Quebec, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Nova Scotia and Prince Edward Island. Coverage is also available through federal drug plans administered by the Non-Insured Health Benefits Program, Veterans Affairs Canada, the Department of National Defence and Correctional Service Canada.

PrOKEDI is a long-acting injectable formulation designed to provide clinically relevant risperidone concentrations followed by sustained release over a four-week dosing interval, without requiring oral supplementation or a loading dose.

The pivotal Phase 3 PRISMA-3 study evaluated PrOKEDI in 438 adults experiencing an acute exacerbation of schizophrenia. Both the 75 mg and 100 mg doses demonstrated statistically significant improvements in Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) total scores and Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) scores compared with placebo at 12 weeks.

The most frequently reported treatment-emergent adverse events included increased blood prolactin, headache, hyperprolactinemia and weight increase. The company reported no new or unexpected relevant safety information.

Bausch Health said the expanded reimbursement is intended to improve access to long-acting injectable treatment for eligible Canadians living with schizophrenia and reduce financial barriers to care.

BHC is trading up 1.16% at $6.38.