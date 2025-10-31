Bausch Health: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bausch Health ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bausch Health die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Bausch Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,310 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,42 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,69 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at