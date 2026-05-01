Bausch Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bausch Health ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bausch Health die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,24 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bausch Health -0,230 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,82 Prozent auf 3,46 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,24 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at