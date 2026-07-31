Bausch Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bausch Health hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bausch Health ein EPS von 0,550 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,95 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bausch Health 3,50 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at