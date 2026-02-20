20.02.2026 06:31:28

Bausch Health: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bausch Health hat sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,42 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,350 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bausch Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,90 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,58 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,590 CAD beziffert, während im Vorjahr -0,180 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 14,34 Milliarden CAD, während im Vorjahr 13,19 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

