Bausoftwarehersteller Nemetschek verdient mehr als erwartet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek (Nemetschek SE) hat im zweiten Quartal mit viel Gewinn überrascht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 28,6 Prozent auf 40 Millionen Euro, was eine entsprechende operative Marge von 29 Prozent bedeutete, wie der MDAX-Konzern am Freitag in München mitteilte. Das hohe Wachstum im operativen Ergebnis kommt auch durch eine Bilanzierungsänderung von Leasingverträgen zustande, ohne diese hätte es bei 16,6 Prozent gelegen. Die Marge liegt aber am oberen Ende der für das Jahr bestätigten Prognosespanne von 27 bis 29 Prozent und war auch höher als von Experten vorher geschätzt.

Der Umsatz kletterte im Vorjahresvergleich um 21,1 Prozent auf 137,8 Millionen Euro. Das Wachstum ging damit im Vergleich zum Jahresbeginn etwas zurück. Bei der Jahresumsatzprognose von 17 bis 19 Prozent bleibt das Management um Vorstandschef Patrik Heider ebenfalls. Nemetschek profitiert insbesondere vom Trend zur Digitalisierung von Bauunternehmen und Architekturbüros. Der Gewinn unterm Strich stieg um gut ein Fünftel auf 21,9 Millionen Euro./men/jha/