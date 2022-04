Baustoffkonzern CRH rechnet mit weiteren Zuwächsen

DUBLIN (dpa-AFX) - Der irische Baustoffkonzern CRH rechnet nach einem positiven ersten Quartal auch für die erste Jahreshälfte mit Steigerungen. Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) dürften in den ersten sechs Monaten höher ausfallen als ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Dublin mit. Dabei dürfte das operative Ergebnis stärker zulegen als der Umsatz. Das alles basiert auf der Annahme üblicher Wetterbedingungen und der Voraussetzung, dass es keine schweren Verwerfungen in der Weltwirtschaft gibt.

Konzernchef Albert Manifold erwartet eine anhaltend gute Nachfrage aus Nordamerika. Auch im europäischen Geschäft mit Baumaterial wie Zement, Betonelementen und Asphalt soll der operative Gewinn im ersten Halbjahr auf vergleichbarer Basis steigen - den gestiegenen Energiekosten und dem Krieg in der Ukraine zum Trotz.

Im ersten Quartal steigerte CRH den Umsatz im Jahresvergleich um 15 Prozent. Rechnet man Währungsschwankungen und den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen heraus, belief sich das Wachstum auf 13 Prozent./stw/men/jha/