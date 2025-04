Baustoffkonzern Holcim nimmt CO2-Speicher-Anlage in Wien in Betrieb

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat im Wiener Betonwerk Alberner Hafen die erste, vom Start-up neustark entwickelte, CO2-Speicheranlage in Österreich in Betrieb genommen. Damit wird CO2 dauerhaft im Betonmischwasser gespeichert. Das CO2 wird bei der Biogasanlage der EVM Energieversorgung Margarethen am Moos abgeschieden. Die bei Holcim installierte Anlage erreicht eine Jahreskapazität von 142 Tonnen CO2.

Bei dem Karbonatisierungsprozess wird im Betonwerk Misch- bzw. Waschwasser aus den Betonmischwagen bei der Anlage mit biogenem CO2 in Kontakt gebracht. Das CO2 reagiert mit den Zementphasen im Wasser und wird zu Kalkstein. Das durch den Prozess neutralisierte Mischwasser kann anschließend wieder verwendet werden. Die Qualität des Betons wird durch dieses Verfahren nicht verändert.

