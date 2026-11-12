Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
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12.11.2026 07:37:35
Baustoffkonzern Wienerberger im dritten Quartal schwächer als im Vorjahr
Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen brach von 202 auf 180 Millionen Euro ein. Der Umsatz stieg um acht ProzentWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Wienerberger AG
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Analysen zu Wienerberger AG
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|16.10.26
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|UBS AG
|09.10.26
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|23.07.26
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|UBS AG
|09:11
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|22.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
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|Deutsche Bank AG
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