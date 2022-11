Bauwirtschaft verliert an Schwung

"Die Bauwirtschaft verliert 2022 im Vorjahresvergleich zwar an Schwung, wird aber das Jahr mit einem kräftigen nominellen Plus beenden", erwartet UniCredit-Bank-Austria-Ökonom Günter Wolf. Stärkere Wachstumsimpulse seien auch über 2022 hinaus im Bereich der Hochbausanierungen und voraussichtlich im Tiefbau zu erwarten. "Beide Sparten profitieren von den Förderungen für Klimaschutzmaßnahmen", so Wolf am Donnerstag in einer Aussendung.

Mit der leichten Abkühlung der Baukonjunktur seit Jahresmitte habe sich auch der Baukostenanstieg etwas verlangsamt und zuletzt im September 7,4 Prozent erreicht. In weiterer Folge dürfte der Anstieg der Baupreise im Wohnbau, die den Kosten mit etwas Verzögerung folgen, ebenfalls an Schwung verloren haben. "Ein Indikator dafür ist die seit dem zweiten Quartal stark rückläufige Zahl der Unternehmen im Hochbau, die kurzfristig mit Preiszuwächsen rechnen", erklärte Wolf.

Die Bauproduktion ist den Angaben zufolge heuer bis September um durchschnittlich 14,7 Prozent "und damit stärker als in den letzten zwei Jahrzehnten gestiegen". Seit dem dritten Quartal sei die Baukonjunktur allerdings etwas abgekühlt und die Kapazitätsauslastung der Branche sei leicht gesunken, wobei die Auslastung im vierten Quartal noch über dem Zehnjahresschnitt liege.

Im Oktober hielten sich positive und negative Auftragsbeurteilungen im Hoch- und Tiefbau laut UniCredit Bank Austria die Waage und lagen im sonstigen Baugewerbe per saldo weiterhin deutlich im Plus.

Wie die Konjunkturbefragungsergebnisse zeigten, wachse die Nachfrage nach neuen Wohn- und Wirtschaftsbauten seit Monaten schwächer als die Nachfrage nach Modernisierungs- und Ausbauarbeiten. "Die Neubaubewilligungen im Wohnbau sind von einem sehr hohen Niveau kommend bereits seit zwei Jahren rückläufig", hieß es weiters.

