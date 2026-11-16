Bavarian Nordic AS (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bavarian Nordic AS (spons ADRs) stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 275,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 274,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at