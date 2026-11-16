Bavarian Nordic präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bavarian Nordic hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,40 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 13,70 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,79 Milliarden DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at