Bavarian Nordic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bavarian Nordic hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,70 DKK, nach 0,900 DKK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1,75 Milliarden DKK gegenüber 1,37 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at