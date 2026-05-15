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15.05.2026 06:31:29
Bavarian Nordic verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bavarian Nordic hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,20 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,70 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden DKK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,06 Milliarden DKK.
Redaktion finanzen.at
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