BAWAG Aktie

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WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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30.07.2026 15:47:24

Bawag: Weg für Irland-Übernahme nach Aktionärsabstimmung frei

Die Aktionäre der PTSB haben mit 91 Prozent für den Deal gestimmt. Die Genehmigungen vom irischen High Court und den Regulatoren stehen noch ausWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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