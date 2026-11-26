BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
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26.11.2026 20:44:00
BAWAG-Aktie: Gericht lehnt Übernahme von irischer Bank ab
Auf der Hauptversammlung im Juli stimmten 91 Prozent der Anwesenden für die Übernahme. Wäre jedoch eine separate Abstimmung der nicht-staatlichen Aktionäre erfolgt, hätte die Zustimmung dem Urteil zufolge bei 64 Prozent gelegen und damit die erforderliche Schwelle verfehlt.
"Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, zu entscheiden, ob die BAWAG-Übernahme für eine der Parteien ein gutes Geschäft ist", erklärte Richter Michael Quinn in seinem schriftlichen Urteil laut Reuters. Das Gericht müsse prüfen, ob die gesetzlichen Vorgaben erfüllt seien. "Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, hat das Gericht keinen Ermessensspielraum, und ich muss die Genehmigung verweigern."
Unklar blieb zunächst, ob der Deal damit nun geplatzt ist oder es zu einer weiteren Abstimmung kommen könnte. Von der BAWAG, die für die APA kurzfristig nicht für eine Stellungnahme erreichbar war, hieß es in einer Pflichtmitteilung, dass man die Entscheidung nun prüfe. Man werde sich dazu in naher Zukunft weiter äußern.
Die BAWAG hatte die Übernahme der PTSB, die in Irland knapp 100 Filialen hat, im April mit einem Barangebot über 1,62 Mrd. Euro angebahnt. Das irische Institut hatte sich selber im Herbst 2025 zum Verkauf gestellt, nachdem das Finanzministerium des Landes aussteigen wollte.
Dämpfer für BAWAG-Papier
Die BAWAG-Aktie gab am Donnerstagnachmittag nach Bekanntwerden der gerichtlichen Entscheidung um mehr als 5 Prozent nach und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2026.
tpo/phs
APA
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