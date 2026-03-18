BAWAG-Aktie legt deutlich zu: Vorlage eines unverbindlichen Angebots für irische Bank PTSB

Nach mehreren Übernahmen in den vergangenen Jahren fasst die BAWAG ihr nächstes Ziel ins Auge.

Sie bestätigte am Mittwoch in einer Aussendung, für die Übernahme der irischen PTSB (Permanent TSB) ein unverbindliches Angebot eingereicht zu haben. Ob ein verbindliches Angebot abgegeben werde, sei aber noch unklar, so das Unternehmen. Auch auf einen möglichen Kaufpreis habe man sich noch nicht festgelegt. Zuvor hatte die "Presse" über das Interesse der BAWAG an PTSB berichtet.

Laut Zeitungsbericht ist die Bank bereit, 1,6 Mrd. Euro für das mehrheitlich im Staatsbesitz stehende irische Institut zu zahlen. Der Verkaufsprozess solle den Ausstieg des Staates aus der PTSB erleichtern. Aktuell hält der irische Staat 57,4 Prozent an der Bank. Der Vorstand der irischen Bank habe bereits im Oktober 2025 einen formellen Verkaufsprozess eingeleitet. Damit sollte das Wachstumspotenzial gesteigert werden, hieß es weiter.

Nebenbuhler

An der Bank seien auch andere Institute wie die US-amerikanischen Private-Equity-Firmen Centerbridge Partners und Lone Star interessiert. Im ersten Halbjahr 2025 habe PTSB ein bereinigtes EBIT in Höhe von 149 Millionen Euro erzielt.

Die BAWAG ist schon seit Jahren auf Einkaufstour. Die jüngsten Übernahmen waren das deutsche Privatkundengeschäft von Barclays und die niederländische Knab Bank. Zuvor hatte sich die Bank auch in den USA eingekauft und die Peak Bancorp, der Holding der Idaho First Bank, gekauft.

Die BAWAG-Aktie schloss im Heimathandel 6,12 Prozent höher bei 128,30 Euro.

tpo/bel

APA