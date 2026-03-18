BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
Übernahme
|
18.03.2026 13:53:00
BAWAG-Aktie legt zu: Vorlage eines unverbindlichen Angebots für irische Bank PTSB
Laut Zeitungsbericht ist die Bank bereit, 1,6 Mrd. Euro für das mehrheitlich im Staatsbesitz stehende irische Institut zu zahlen. Der Verkaufsprozess solle den Ausstieg des Staates aus der PTSB erleichtern. Aktuell hält der irische Staat 57,4 Prozent an der Bank. Der Vorstand der irischen Bank habe bereits im Oktober 2025 einen formellen Verkaufsprozess eingeleitet. Damit sollte das Wachstumspotenzial gesteigert werden, hieß es weiter.
Nebenbuhler
An der Bank seien auch andere Institute wie die US-amerikanischen Private-Equity-Firmen Centerbridge Partners und Lone Star interessiert. Im ersten Halbjahr 2025 habe PTSB ein bereinigtes EBIT in Höhe von 149 Millionen Euro erzielt.
Die BAWAG ist schon seit Jahren auf Einkaufstour. Die jüngsten Übernahmen waren das deutsche Privatkundengeschäft von Barclays und die niederländische Knab Bank. Zuvor hatte sich die Bank auch in den USA eingekauft und die Peak Bancorp, der Holding der Idaho First Bank, gekauft.
Die BAWAG-Aktie gewinnt im Heimathandel zeitweise 3,89 Prozent auf 125,60 Euro.
tpo/bel
ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com
Analysen zu BAWAG
|25.02.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|12.02.26
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|BAWAG buy
|UBS AG
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
