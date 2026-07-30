BAWAG-Aktie legt zu: Weg für Irland-Übernahme nach Aktionärsabstimmung frei

Die BAWAG ist der Übernahme der irischen Bank PTSB am Donnerstag einen großen Schritt näher gerückt.

Die Aktionäre der PTSB haben auf der heutigen Hauptversammlung mit 91 Prozent für den Deal gestimmt und damit den Weg für den Kauf frei gemacht. Die Übernahme soll im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden. Die Genehmigungen vom irischen High Court und der Regulatoren stehen noch aus.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, auf dem starken Fundament von PTSB im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie der BAWAG Group weiter aufzubauen", sagte BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk in einer Aussendung vom Donnerstag. Die Bank legt für die Komplettübernahme der Iren 1,6 Mrd. Euro auf den Tisch.

Um den Deal zu sichern, benötigte die BAWAG bei der heutigen Abstimmung das Ja von mindestens 75 Prozent der Aktionäre. Mehrheitsbeteiligt an der PTSB ist derzeit noch die irische Regierung mit 57,5 Prozent, die ihre Anteile los werden möchte und dementsprechend von Beginn an für den Verkauf war. Auch der Verwaltungsrat des irischen Instituts hatte sich für den Deal ausgesprochen.

Die BAWAG-Aktie kletterte in Wien letztlich um 4,05 Prozent auf 174,90 Euro.

bel/rst

APA