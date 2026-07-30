BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Hauptversammlung
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30.07.2026 20:51:00
BAWAG-Aktie legt zu: Weg für Irland-Übernahme nach Aktionärsabstimmung frei
"Wir freuen uns über die Möglichkeit, auf dem starken Fundament von PTSB im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie der BAWAG Group weiter aufzubauen", sagte BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk in einer Aussendung vom Donnerstag. Die Bank legt für die Komplettübernahme der Iren 1,6 Mrd. Euro auf den Tisch.
Um den Deal zu sichern, benötigte die BAWAG bei der heutigen Abstimmung das Ja von mindestens 75 Prozent der Aktionäre. Mehrheitsbeteiligt an der PTSB ist derzeit noch die irische Regierung mit 57,5 Prozent, die ihre Anteile los werden möchte und dementsprechend von Beginn an für den Verkauf war. Auch der Verwaltungsrat des irischen Instituts hatte sich für den Deal ausgesprochen.
Die BAWAG-Aktie kletterte in Wien letztlich um 4,05 Prozent auf 174,90 Euro.
bel/rst
APA
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