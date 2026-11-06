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Genehmigung 06.11.2026 17:51:00

BAWAG-Aktie stabil: EZB-Genehmigung für Übernahme der irischen PTSB erhalten

BAWAG-Aktie stabil: EZB-Genehmigung für Übernahme der irischen PTSB erhalten

Die BAWAG ist bei der geplanten Übernahme der irischen "Permanent TSB Group Holdings (PTSB) einen wesentlichen Schritt weiter.

Die Bank hat am Freitag die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Ausständig ist noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht.

Der Übernahme müssen zumindest 75 Prozent der stimmberechtigten Aktionäre zustimmen. Die irische Regierung ist mit 57,5 Prozent der größte Anteilseigner an der PTSB und sprach sich von Beginn an für diese Übernahme aus. Bei der PTSB-Hauptversammlung Ende Juli stimmten die Aktionäre zu 91 Prozent für den Deal.

Die BAWAG-Aktie zeigte sich am Freitag in Wien letztlich 0,06 Prozent höher bei 162,70 Euro.

fel/stf

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