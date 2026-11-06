BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Genehmigung
|
06.11.2026 17:51:00
BAWAG-Aktie stabil: EZB-Genehmigung für Übernahme der irischen PTSB erhalten
Die Bank hat am Freitag die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Europäischen Zentralbank für die geplante Übernahme erhalten, teilte die Bank am Freitag mit. Ausständig ist noch die Genehmigung durch den irischen High Court, der die Übernahme überwacht.
Der Übernahme müssen zumindest 75 Prozent der stimmberechtigten Aktionäre zustimmen. Die irische Regierung ist mit 57,5 Prozent der größte Anteilseigner an der PTSB und sprach sich von Beginn an für diese Übernahme aus. Bei der PTSB-Hauptversammlung Ende Juli stimmten die Aktionäre zu 91 Prozent für den Deal.Die BAWAG-Aktie zeigte sich am Freitag in Wien letztlich 0,06 Prozent höher bei 162,70 Euro.
fel/stf
APA
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