BAWAG-Aktie wegen Dividendenabschlag deutlich leichter

Schuld an den Kursverlusten beim ATX -Wert sind jedoch nicht schlechte Nachrichten, sondern ein Dividendenabschlag. So hat BAWAG an seine Anteilseigner eine Dividende in Höhe von 5,00 Euro pro Anteilsschein ausgeschüttet.

Die BAWAG-Aktie zeigt sich am Mittwoch in Wien zeitweise um 5,83 Prozent tiefer bei 56,50 Euro, was einem Abschlag von 3,50 Euro im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs entspricht. Das Minus fällt damit tatsächlich sogar kleiner aus als die Dividendenauszahlung.

Redaktion finanzen.net