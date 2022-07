BAWAG-Aktienrückkauf: Grünes Licht von der EZB

Die entsprechende Entscheidung sei dem Vorstand der BAWAG heute, Mittwoch, zugestellt worden, teilte das Finanzinstitut am Abend in einer Aussendung mit. Das Rückkaufprogramm werde kommenden Montag (25. Juli 2022) starten und voraussichtlich bis 30. Dezember laufen.

Der Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung erfolgte am 28. März 2022. Bis zu 8,841.461 Stück Inhaberaktien können zurückerworben werden. Das entspricht den Angaben zufolge 10 Prozent des Grundkapitals, abzüglich eigener Aktien, die derzeit gehalten werden.

Der Gegenwert je Aktie darf die Untergrenze von 1 Euro nicht unterschreiten, darf aber auch nicht mehr als 50 Prozent über dem nach Handelsvolumina gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten 20 Börsentage vor dem jeweiligen Erwerb betragen.

Der Rückerwerb erfolgt über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme (MTFs).

Bei der Veröffentlichung der Jahreszahlen für 2021 hatte die BAWAG verkündet, dass der für 2022 geplante Aktienrückkauf in Höhe von insgesamt 425 Mio. Euro in Anbetracht der geopolitischen Risiken in zwei Tranchen aufgeteilt werden soll. Für die erste Tranche von 325 Mio. Euro liegt die regulatorische Genehmigung nunmehr vor, die zweite will die Bank im zweiten Halbjahr beantragen.

kre

APA