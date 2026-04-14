BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
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14.04.2026 13:08:00
BAWAG bietet 1,62 Mrd. Euro für irisches Finanzinstitut PTSB
Die BAWAG will für 1,62 Mrd. die irische Bank PTSB übernehmen. Die Permanent TSB Group Holdings plc (PTSB) habe ein entsprechendes Barangebot der BAWAG angenommen, teilten BAWAG und PTSB am Dienstag in Aussendungen mit. Konkret bietet das österreichische Institut 2,97 Euro je Aktie. Das irische Finanzministerium, das 57,5 Prozent der Anteile hält und aus der PTSB aussteigen will, befürwortet das Angebot ebenso wie der Verwaltungsrat des irischen Finanzinstituts.
Das BAWAG-Angebot gilt für alle Aktien des irischen Instituts, die Zustimmung der anderen Aktionäre muss aber erst eingeholt werden. Damit das Angebot gültig wird, muss eine Mehrheit der Aktionäre zustimmen. Auch müssen Genehmigungen der Behörden und des irischen Gerichts (High Court) vorliegen, teilte die BAWAG mit. Laut Aussendung der PTSB wird mit dem Abschluss des Geschäfts im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 gerechnet.
Mitte März war bereits ein unverbindliches Angebot der BAWAG für die PTSB, dem kleinsten der drei irischen Geldhäuser, bekanntgeworden. Die Bank hatte sich selber im Herbst 2025 zum Verkauf gestellt, nachdem das Finanzministerium des Landes aussteigen wollte. Dem irischen Fiskus würden bei Abschluss des Deals 931 Mio. Euro zufließen. Auf die Kunden der PTSB mit ihren 98 Filialen soll es hingegen keine Auswirkungen geben.
Die BAWAG-Aktie lag kurz nach der Ankündigung mit fünf Prozent im Plus.
tsk/tpo
ISIN AT0000BAWAG2 WEB http://www.bawagpsk.com
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