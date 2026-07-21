BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
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21.07.2026 08:17:34
Bawag erzielte im Halbjahr ein Fünftel mehr Gewinn
Der Nettogewinn ist auf 487,3 Millionen Euro gestiegen. Die Bank sieht damit eine gute Kapitalbasis für die geplante Übernahme in Irland erreichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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