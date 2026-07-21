BAWAG Aktie

BAWAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

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21.07.2026 08:17:34

Bawag erzielte im Halbjahr ein Fünftel mehr Gewinn

Der Nettogewinn ist auf 487,3 Millionen Euro gestiegen. Die Bank sieht damit eine gute Kapitalbasis für die geplante Übernahme in Irland erreichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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