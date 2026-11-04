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04.11.2026 06:31:28
Bawan Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bawan Company Registered präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,870 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 872,7 Millionen SAR, gegenüber 1,09 Milliarden SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,86 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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