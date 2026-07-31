Bawan Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bawan Company Registered hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,90 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,840 SAR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 970,5 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 966,1 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at