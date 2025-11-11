|
11.11.2025 06:31:28
Bayan Investment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bayan Investment stellte am 09.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 370,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
