Bayan Investment öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bayan Investment stellte am 09.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 370,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

