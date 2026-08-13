Bayan Investment präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bayan Investment ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bayan Investment die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,7 Millionen KWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at