Bayan Sulu JSC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bayan Sulu JSC gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,08 KZT präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayan Sulu JSC ein EPS von 12,92 KZT je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 14,64 Milliarden KZT in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,43 Milliarden KZT umgesetzt.

Redaktion finanzen.at